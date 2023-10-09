أمير الرياض يرعى افتتاح مؤتمر "الجامعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023"

وكان في استقبال أمير الرياض لدى وصوله الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني، ثم عُزِف السلام الملكي، وبدأ الحفل المُعّد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.