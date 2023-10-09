أمير الرياض يرعى افتتاح مؤتمر "الجامعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023"

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، مساء اليوم، افتتاح مؤتمر "الجامعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023" الذي تنظمه جامعة الأمير سلطان بالتعاون مع دورية "تايمز" للتعليم العالي البريطانية.
وكان في استقبال أمير الرياض لدى وصوله الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني، ثم عُزِف السلام الملكي، وبدأ الحفل المُعّد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
وأعرب الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، في تصريح بهذه المناسبة، عن سعادته بحضور وافتتاح المؤتمر، موكدًا أن متابعة واهتمام الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف رئيس مجلس أمناء الجامعة، جعلت هذه الجامعة تسير بخطى واضحة في سبيل تحقيق الأهداف العلمية المنشودة.
وقال إن جامعة الأمير سلطان تخطو خطوات سباقة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث وضعت لها بصمة واضحة في هذه العلوم، متمنيًا سموه لهم التوفيق والنجاح وأن يستمر عطاؤهم على المستوى المأمول دومًا.
عقب ذلك، ألقى رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني، كلمة رفع فيها شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- كونه صاحب الفضل الأول بعد الله والرائد في تأسيس هذا الصرح.
كما رفع اليماني، شكره للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، على الدعم اللامحدود لمجال التعليم والابتكار والتحول الرقمي الذي يُسهم في بناء مجتمع المعرفة لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، مثمنًا لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، رعايته وتدشينه للمؤتمر.
وأبان أن المؤتمر يناقش الأفكار الجديدة والمبتكرة التي ستوجه مستقبل التعليم العالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأنه يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تتطلب تعزيز بنية التعليم الرقمي في المملكة.
واختتم اليماني، كلمته بالتأكيد أن استضافة جامعة الأمير سلطان لهذا المؤتمر تأتي من دور الجامعة وريادتها في التعليم العالي ولتحقيق التحول الرقمي والابتكار في التعليم.
بعد ذلك شاهد الأمير والحضور فيديو عن الجامعة وعن رحلة التحول الرقمي فيها، ودشّن المؤتمر بشكل رسمي.
وفي ختام الحفل تم تكريم الرعاة والفائزين في الهاكاثون المصاحب للمؤتمر، كما تسلّم درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.
وفي تصريح لـ"سبق"، أكد الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان ان الجامعات السعودية اليوم تسابق الزمن اليوم لتتقل الي مصاف الجامعات العالمية قريبا باذن الله.
وثمن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله للجامعة منذ تأسيسها حتى وصلت الي المستوى المتميز الذي وصلت اليه في خطوات جيدة ومتميزة.
وقال في تصريح لـ"سبق"، على هامش افتتاح مؤتمر الجامعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تحتضنه جامعة الأمير سلطان: " سعدنا وتشرفنا بحضور امير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر مشيرا بان جامعة الأمير سلطان سباقة لان الذي أسسها ووضع لبناتها الاولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله حيث وضع يحفظه الله توجهات واهداف الجامعة وحظيت برعايته واهتمامه ونحن سائرون بنفس التوجه الذي رسمه منذ البداية.
وأضاف لـ"سبق": مما لا شك فيه ان رؤية المملكة 2030 فتحت ورفعت السقف ومكنت الجامعة ومنسوبيها وطلابها وأساتذتها من التسابق والمنافسة مع مثيلاتها من الجامعات العالمية الاخري، مشيرا بان جامعة الأمير سلطان مع بقية الجامعات السعودية تسابق الزمن اليوم لتكون في مقدمة ركب الجامعات العالمية قريبا باذن الله".
ويستمر المؤتمر حتى 11 أكتوبر؛ يهدف إلى بحث سبل تحقيق التحول الرقمي المستدام في التعليم العالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال استكشاف أحدث الابتكارات والتوجهات التقنية في التعليم العالي، واستعراض التجارب الناجحة في تطوير الحرم الجامعي وطرق التعليم، وطرح منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء من مختلف أنحاء العالم.
وتتضمن فعاليات المؤتمر أكثر من 30 حلقة نقاش وجلسة حوارية متخصصة حول مختلف جوانب تطوير التعليم العالي، بحضور أكثر من 70 خبيرًا وقائدًا في قطاع التعليم العالي إقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 300 مشارك من جميع أنحاء العالم.