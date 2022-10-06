مستوحاة من قصة حقيقة لفتاة يهودية.. "في قلبي أنثى عِبريّة" تستقطب زوار "كتاب الرياض"

وتتناول الرواية العلاقة بين المسلمين وغيرهم من أتباع الأديان الأخرى مثل اليهود، وتتناول الرواية بأحداثها 3 شخصيات هم: الفتاة اليهودية "ندى"، التي كانت تعيش في تونس مع أسرتها اليهودية، والطفلة ريما ذات الخمسة عشر عاماً، التي أخذها رجل يهودي ليربيها بعد أن توفيت أمها، لكنه قرر إبعادها عن بيته بعدما وجد ابتنه تقلدها في لباسها الإسلامي، فذهب بها إلى صديقة أخته أم ندى، التي حولتها إلى خادمة في بيتها، والشخصية الثالثة أحمد أحد أفراد المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، الذي أحب "ندى" بعدما عالجت صديقه الجريح، وكانت العلاقة سبباً في إسلام "ندى" واضطهاد أسرتها لها وطردها من البيت.