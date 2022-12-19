مركز "إثراء" يجمع أهم صُناع المحتوى العربي في الرياض

وقال مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" عبدالله الراشد: مبادرة إثراء المحتوى العربي تهدف إلى تطوير المحتوى، وتوفير فرص متنوعة في القطاعات الثقافية والإبداعية بالمملكة، كما يستهدف البرنامج المؤسسات الناشئة والمتوسطة التي ترغب بإنتاج محتوى عربي مقروء أو مسموع أو مرئي.