الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من هذه المناطق

ووفقًا للمركز، ستكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-45 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط والشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب.