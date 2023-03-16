موسيقى الطبيعة تعزف ألحانها.. هنا منطقة تختال بجمالها في أجواء خالية من التكلف

ويجذب وادي "ثراد" العديد من العائلات والشباب للاستمتاع بخرير الماء الزلال البارد، وقضاء أوقات ماتعة في أحضان الطبيعة الخلابة، تارةً يستظلون بأشجار الطلح والسدر، وأخرى في الهواء الطلق النقي الممزوج بذرات الماء، ويستنشقون رائحة الطبيعة من أشجار الوادي العطرية المميزة، وإعدادهم وجبات منوعة في أجواء برية خالية من التكلف؛ فضلًا عن تواجد الكثير من ملاك المواشي للرعي، والنحّالين، نظرًا لما تنعم به جنباته من النباتات والحشائش، ووجود العنصر الأساسي للحياة.