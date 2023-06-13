بإستراتيجية أداء رفيعة المستوى.. مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تواصل تقديم خدماتها

وأعرب الحاجان محمد زين ومصطفى كمال من جمهورية مصر الشقيقة عن سعادتهما قائلين: "هذه المرة الأولى لنا لتأدية الحج ونسأل الله أن يتم علينا الحج، وما وجدناه هنا ما هو إلا تجسيد لطبيعة أبناء المملكة الذين يحرصون في كل وقت على تقديم العون والرعاية لكل زائر أو حاج أو معتمر، معربين عن شكرهما لحكومة خادم الحرمين الشريفين، على ما وفرته من خدمات وتسهيلات ساعدتهما على سرعة إنهاء إجراءات دخولهما إلى مدينة الحجاج ومنها إلى المشاعر المقدّسة".