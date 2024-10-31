إطلاق لعبة Call of Duty®: Black Ops 6 في المنطقة العربية من أبوظبي

شهدت أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، الإطلاق المنتظر للعبة Call of Duty®: Black Ops 6، أحدث إصدار من سلسلة ألعاب التصويب الأكثر شهرة في العالم.
حيث إستضافت Activision Blizzard بالتعاون مع أبوظبي للألعاب الإلكترونية عددًا من المؤثرين وصناع المحتوى الأشهر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في احتفالٍ وتجربة فريدة من نوعها على مدى يومين.
وتضمن الإطلاق قيادة لسيارات فورمولا 3000 على حلبة مرسى ياس الشهيرة في أبوظبي، من قبل أربعة عشر مؤثرًا، استمتعوا فيها بتجربة مثيرة، وفازوا بخوذات Call of Duty®: Black Ops 6 ذات الإصدار المحدود.
واستمرت الفعالية في 25 أكتوبر بمنافسة 6 ضد 6 في لعبة 6 Black Ops، وتبعها عرض مذهل للطائرات بدون طيار (درون) أضاء سماء أبوظبي بعناصر أيقونية من اللعبة، بالإضافة الى شعار أبوظبي للألعاب الإلكترونية، وكانت لحظة لا تُنسى لمجتمع الألعاب في الشرق الأوسط.
يؤكد حفل الإطلاق التزام واهتمام Activision Blizzard بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تظهر دعمها القوي لصناع المحتوى، وتقدّم تجارب مصممة خصيصاً للاعبين المحليين من خلال سلسلتها المحبوبة عالميًا.
أبوظبي للألعاب الإلكترونية هي مبادرة حكومية، تقود رؤية أبوظبي لتصبح مركزاً عالمياً للألعاب من خلال تعزيز المواهب والابتكار ونمو الصناعة. من خلال الجمع بين الهيئات الحكومية والشركاء التجاريين وصناع المحتوى، تدعم المبادرة نظاماً بيئياً مزدهرًا جاهزًا لعرض المحتوى المحلي على الساحة العالمية. ويجسّد إطلاق لعبة Black Ops 6 التزام أبوظبي للألعاب الإلكترونية بتعزيز دور أبوظبي في صناعة الألعاب.
لعبة Call of Duty®: Black Ops 6 متاحة الآن على Xbox One و Xbox Series X|S، و PlayStation 4|5، و Battle.net، و Steam، و Game Pass Console، و Game Pass PC. لمزيد من المعلومات أو لشراء اللعبة، يرجى زيارة الموقع الرسمي.