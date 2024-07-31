لبناء تجربة متميزة.. "الولاية على أموال القاصرين" تُطلق مجموعة خدمات رقميّة

وأوضح مساعد الرئيس للتقنية والبيانات وأمن المعلومات المهندس عبدالله بن محمد العوض؛ أن الخدمات الرقمية تهدف إلى بناء تجربة مستفيد مميزة تغنيه عن زيارة الهيئة وفروعها وتقلل الجهد والوقت المستغرق لإتمام إجراءات الحصول على الخدمات المقدمة من الهيئة عبر القنوات الرقمية، ومن أهم الخدمات الجديدة التي سهّلت على المستفيد في جميع أنحاء مدن المملكة، خدمة طلب صرف المستحقات المالية لبلوغ سن الرشد.