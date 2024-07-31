لبناء تجربة متميزة.. "الولاية على أموال القاصرين" تُطلق مجموعة خدمات رقميّة

أطلق رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم محمد بن عبدالله العقلا؛ مجموعة من الخدمات الرقميّة الهادفة إلى تعزيز التحوُّل الرقمي في الهيئة، وتسهيل الخدمات المقدَّمة للمستفيدين، بحضور عددٍ من المساعدين ومسؤولي الهيئة وذلك في مقر الهيئة.
وأوضح مساعد الرئيس للتقنية والبيانات وأمن المعلومات المهندس عبدالله بن محمد العوض؛ أن الخدمات الرقمية تهدف إلى بناء تجربة مستفيد مميزة تغنيه عن زيارة الهيئة وفروعها وتقلل الجهد والوقت المستغرق لإتمام إجراءات الحصول على الخدمات المقدمة من الهيئة عبر القنوات الرقمية، ومن أهم الخدمات الجديدة التي سهّلت على المستفيد في جميع أنحاء مدن المملكة، خدمة طلب صرف المستحقات المالية لبلوغ سن الرشد.
يأتي إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية، بالتوافق مع التوجهات الإستراتيجية للهيئة؛ لتصبح رائداً مميزاً في مجال التحوُّل الرقمي، وتسريع عملية تطوير الخدمات الرقمية من خلال تقديم الدعم اللازم لمُستفيدي الهيئة.