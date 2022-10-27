طاروح من الأحساء يبيع صقرين بـ 196 ألف ريال في مزاد نادي الصقور

يذكر أن طاروح الأحساء باع صقره الثاني شاهين فرخ في مزاد حظي بتنافسية عالية، ويتسم الصقر بطول 15 إنشًا، وعرض 15 إنشًا وربع راهي، ووزن 967 غرامًا، ورسا على مالكه الجديد بمبلغ 96 ألف ريال، وسبقها بليلة بيع صقره الأول بمبلغ 100 ألف ريال، ليبلغ ما حصده في يومين 196 ألف ريال.