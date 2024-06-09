"السعياني" و "كيان الخليجية" تستحوذان على مخططٍ مطوَّرٍ بقيمةٍ تتجاوز ٤٠٠ مليون ريال في الجبيل

وتتميَّز الأرض التي تمَّ الاستحواذ عليها؛ بموقعها الإستراتيجي في مخطط البحر، بالقرب من مخطط الحمراء، على طريق الملك عبد العزيز، قريبًا من طريق الجبيل/ الظهران السريع، مما يُتيح وصولًا سريعًا وسهلًا إلى قلب مدينة الجبيل وكافة مدن المنطقة الشرقيَّة.