"السعياني" و "كيان الخليجية" تستحوذان على مخططٍ مطوَّرٍ بقيمةٍ تتجاوز ٤٠٠ مليون ريال في الجبيل

استحوذت شركتا "السعياني" و"كيان الخليجية" على مخططٍ مُطوَّر ٍفي مدينة "الجبيل"، بقيمةٍ ماليَّةٍ تجاوزت 400 مليون ريال.
وتتميَّز الأرض التي تمَّ الاستحواذ عليها؛ بموقعها الإستراتيجي في مخطط البحر، بالقرب من مخطط الحمراء، على طريق الملك عبد العزيز، قريبًا من طريق الجبيل/ الظهران السريع، مما يُتيح وصولًا سريعًا وسهلًا إلى قلب مدينة الجبيل وكافة مدن المنطقة الشرقيَّة.
ويُعتبر المخطط متكامل الخدمات، وهو يتضمَّن مساحات مخصَّصة للبناء السكني والتجاري، بالإضافة إلى مناطق مخصَّصةٍ لبناء مرافق خدميةٍ متنوِّعة. وتتفرَّد الأرض بتمركزها في منطقةٍ حيويةٍ مخدومةٍ بشكلٍ جيِّد، بالقرب من أسواق الدانوب، ومجموعةٍ من المرافق الخدمية كالمطاعم والمقاهي، على بُعد دقائق قليلةٍ عن شواطئ مدينة الجبيل الساحرة.
وأشارت "السعياني" إلى أن هذا الاستحواذ يعكس رؤية الشركة في توفير فرصٍ استثماريةٍ واعدةٍ في أهم المواقع الحيوية بالمملكة، مؤكدةً أن المزايا التي تتمتع بها الأرض تجعلها خيارًا مثاليًّا للتطوير العقاري السكني والتجاري؛ مما يعزز إستراتيجية الشركة، ويؤكد حضورها الفاعل في السوق العقاري بالمملكة، ودورها في تقديم مشاريع متميِّزة تلبي تطلعات المستثمرين في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.