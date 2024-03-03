15 مجالًا وهؤلاء هم المعنيون.. 3 مستويات للعمل التطوعي بالحرم في رمضان

وأوضحت الإدارة أنها صنفت مستويات العمل التطوعي ثلاثة مستويات؛ أولها المستوى العام ويتطلب مستوى بسيطًا من المهارات المحددة في وصف المهام، والمستوى الثاني المستوى المهاري ويعتمد على تنفيذ المهام التطوعية بناءً على المهارات المكتسبة من الممارسات والخبرة، والمستوى الثالث الاحترافي وهو تنفيذ مهام تطوعية في مجالات مهنية وتخصصية محددة يكون منفذ المهام مؤهلاً لذلك بخبرته أو بدرجته العلمية، ويناط بالمتطوعين تقديم الخدمة التطوعية في جميع أرجاء المسجد الحرام وساحاته والتي من خلالها تعمل على تحقيق المستهدف من الأفراد بـ2500 متطوع بحلول نهاية شهر رمضان المبارك.