"سدايا" تُتيح خدمة "بنان" للتحقق من هويات الحجاج عبر سماتهم الحيوية

وتأتي هذه الخدمات انطلاقاً من اهتمام "سدايا" بتقديم ما هو جديد في عالم الذكاء الاصطناعي في إطار مهامها الرسمية التي تضطلع بها بوصفها مرجعًا وطنيًا في كل ما يتعلق بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي من تنظيم وتطوير وتعامل بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.