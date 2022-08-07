"المطلق": لا يجوز للزوج أن يطلب ما لا يحل له من زوجته وإذا طلب فلا طاعة

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أنه لا يجوز للمرأة الاستجابة والخضوع لرغبات زوجها الشاذة، مبينًا بأن ذلك حرامًا ومعصية ولا يحل له أن يطلب ذلك "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
وتفصيلًا ، ورد سؤال في برنامج نور على الدرب على إذاعة القرآن الكريم، لامرأة تقول فيه: كيف أتعامل مع زوجي اذا كان يطلب مني أن يقضي حاجته بالحرام خاصة أنه يقاطعني ويهددني لرفضي لذلك.
فرد "المطلق" قائلًا: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، فإذا أراد الزوج من المرأة أن يعمل محرمًا سواء في أيام الدورة الشهرية أو في غير الفرج فإن ذلك لا يجوز له وحرام عليه ولا يجوز للمرأة أن تمكنه لأنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
وأضاف: "الزوج وإن كان له حقوق وإن كان على المرأة أن تطيعه، لكن لا يجوز له أن يطلب ما لا يحل له وإذا طلب ذلك فلا طاعة له".