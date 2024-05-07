بهدف الاطلاع والتقييم.. وفد من هيئة النقل يزور "الصناعة البحرية الفلبينية"

وتأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز إطار العمل المشترك في مجال صناعة النقل البحري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين، وتفعيلًا لمذكرة الاعتراف المتبادل للشهادات البحرية بين البلدين والتي تم توقيعها من قِبَل وزير النقل والخدمات اللوجستية في نوفمبر 2023م، على هامش انتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية لعام 2024م- 2025م.