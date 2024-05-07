بهدف الاطلاع والتقييم.. وفد من هيئة النقل يزور "الصناعة البحرية الفلبينية"

زار وفد من الهيئة العامة للنقل، هيئة الصناعة البحرية الفلبينية، ممثلًا في المكتب التنفيذي (للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة لسنة 1979 وتعديلاتها)؛ وذلك بهدف الاطلاع وتقييم نظام التعليم والتدريب البحري وإصدار الشهادات في الجمهورية.
وتَضمنت الزيارةُ المنعقدة من (29 أبريل- 3 مايو 2024م) لقاءً مع المدير العام لهيئة الصناعة البحرية الفلبينية، وزيارة ميدانية إلى "مكتب STCW"؛ حيث اطلع الوفد المشارك خلال الزيارة الميدانية على مرافق المكتب (مركز وقاعات الاختبارات، وبنك الأسئلة ومركز إصدار الشهادات).
واختتم الوفد زيارته في الأكاديمية البحرية (MAAP)؛ حيث قدّم عرضًا تعريفيًّا عن الأكاديمية وبرامجها التعليمية، ومن ثم قام الوفد بجولة للاطلاع على مرافق الأكاديمية.
وتأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز إطار العمل المشترك في مجال صناعة النقل البحري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين، وتفعيلًا لمذكرة الاعتراف المتبادل للشهادات البحرية بين البلدين والتي تم توقيعها من قِبَل وزير النقل والخدمات اللوجستية في نوفمبر 2023م، على هامش انتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية لعام 2024م- 2025م.