"الرميح" يستعرض جاهزية شركات البريد ونقل الطرود لموسمَي رمضان وعيد الفطر

عقد رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف، الدكتور رميح بن محمد الرميح؛ اجتماعًا بعددٍ من الرؤساء التنفيذيين لشركات البريد ونقل الطرود، لاستعراض الاستعدادات لموسم رمضان، وعيد الفطر المبارك، مشددًا على أهمية تقديم خدمات يسيرة بجودة عالية، تلبي تطلعات المستفيدين.