"الرميح" يستعرض جاهزية شركات البريد ونقل الطرود لموسمَي رمضان وعيد الفطر

عقد رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف، الدكتور رميح بن محمد الرميح؛ اجتماعًا بعددٍ من الرؤساء التنفيذيين لشركات البريد ونقل الطرود، لاستعراض الاستعدادات لموسم رمضان، وعيد الفطر المبارك، مشددًا على أهمية تقديم خدمات يسيرة بجودة عالية، تلبي تطلعات المستفيدين.
وأعرب الدكتور الرميح؛ في ختام الاجتماع عن ثقته بقدرة الشركات على مواجهة التحديات، وتلبية الاحتياجات المتزايدة خلال الموسم، مؤكدًا أهمية الاستعداد المبكر والتخطيط الجيد لضمان تقديم خدمة احترافية للمستفيدين.
وأوضحت الهيئة العامة للنقل، أن الاجتماع ناقش عدة محاور رئيسة تتعلق بتحسين وتطوير خدمات النقل البريدي والطرود، بما يكفل تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وتلبية احتياجات وتطلعات المستفيدين بما يواكب توجهات المملكة الطموحة في هذا القطاع.
وبيّنت الهيئة، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة خلال موسمَي رمضان وعيد الفطر.