"المشيطي": برنامج التحول الوطني أحدثت نقلات كبرى في قطاعات "البيئة والمياه والزراعة"

وأشار إلى أن الوزارة عملت بشكلٍ مستمر ومتواصل، وبدعمٍ لا محدود واهتمامٍ كبير من قِبل القيادة على مواجهة تلك التحديات، حيث وضعت استراتيجية وطنية للمياه وفق رؤية 2030، تضمنت أهدافًا استراتيجية وبرامج ومبادرات، تعمل كمنظومة واحدة لتعزيز إدارة الموارد المائية، وتنظيم ورفع جودة الخدمات المائية لجميع القطاعات المستفيدة، كما حرصت على توظيف البحث والابتكار لرفع كفاءة قطاع المياه، وقدمت الوزارة عدة مبادرات نوعية لتحقيق أمنٍ مائي مستدام يدعم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن أبرز تلك المبادرات، مبادرة تعزيز المصادر من المياه المحلاة، والتي أسهمت في تحقيق إنجازات كبرى لقطاع المياه، من أبرزها، تحقيق المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رقمًا قياسيًا في إنتاج المياه المحلاة، وصل إلى (6.3) ملايين متر مكعب يوميًا بنهاية 2022م.