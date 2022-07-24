"الشرفي": تكرار التخصصات في كليات المحافظات يضرُّ بسوق العمل

وكان مجلس شؤون الجامعات قد أصدر مؤخرًا حزمة قرارات تطويرية للجامعات، منها تصنيف نماذج الجامعات السعودية إلى خمس فئات وفق رسالتها واختصاصاتها، هي: (شاملة، تدريسية، بحثية، تخصصية وتطبيقية) وفق معايير نوعية أساسية عدة لهذه النماذج الخمسة، أبرزها: مؤشرات الأداء الرئيسية، والهدف، ونوع البرامج التي تقدمها الجامعة، وهيكلها التنظيمي، والنموذج التشغيلي لها، والتمويل والكفاءة المالية، والتحاق الطلبة بها؛ وذلك لتعزيز التمايز بين الجامعات، والرفع من درجة التخصصية والتركيز، ورفع كفاءة تشغيلها، والرفع من مستوى القيمة المضافة للمجتمع والوطن مع وجود خارطة طريق لتركيز الاستراتيجيات لهذه الجامعات، ولتحسين جودة مخرجات التعليم بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل الوطني والإقليمي والعالمي.