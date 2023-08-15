"إتقان العقارية" تطرح أرض جوهرة الميناء للبيع كفرصة استثنائية بجدة

عبر البيع المباشر، بدأت شركة "إتقان العقارية" الحملة التسويقية لأرض "جوهرة الميناء"، الواقعة بحي بترومين، وتمثل فرصة استثمارية رائدة في عروس البحر الأحمر (جدة)؛ إذ تتربع على مساحة إجمالية تُقدر بــ50 ألف متر مربع، كفرصة واعدة وخيارات يحفزها المكان بجوار ميناء جدة الإسلامي، وبمدخل الحرمين الشريفين، والقلب الاقتصادي النابض.
وفي التفاصيل، أطلقت "إتقان العقارية" اليوم حملتها التسويقية لبيع "جوهرة الميناء"، التي تمثل خيارات متنوعة لمشروعات تجارية في قِبلة المستثمرين، مع وجود محفزات عدة، لا تقل عن الموقع أهمية، مثل إطلالتها على شوارع رئيسية، وتمركزها بالقرب من محيط ميناء جدة الإسلامي.
وأوضحت "إتقان العقارية" أن "جوهرة الميناء" من محفزاتها وقوعها على منطقة تتزايد فيها طلب الشركات لامتلاك مستودعات ومكاتب لها، كما تُشكِّل الأرض وجهة استثمارية جديدة لجذب الراغبين في الاستثمار في منطقة جغرافية مهمة، بالقرب من أكبر ميناء إسلامي في العالم يخدم ضيوف الحرمين من الحجاج والمعتمرين، بحركة لا تنقطع مواسمها.
وأهابت "إتقان العقارية" بالمطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في شراء "جوهرة الميناء" إلى التواصل والاستفسار مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019)، أو عبر الجوال (0550052000)، أو الجوال (0550053000).