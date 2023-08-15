"إتقان العقارية" تطرح أرض جوهرة الميناء للبيع كفرصة استثنائية بجدة

وفي التفاصيل، أطلقت "إتقان العقارية" اليوم حملتها التسويقية لبيع "جوهرة الميناء"، التي تمثل خيارات متنوعة لمشروعات تجارية في قِبلة المستثمرين، مع وجود محفزات عدة، لا تقل عن الموقع أهمية، مثل إطلالتها على شوارع رئيسية، وتمركزها بالقرب من محيط ميناء جدة الإسلامي.