نادي الصقور السعودي والوطنية للخدمات الزراعية يوقّعان مذكرة تعاون لدعم برنامج هدد والخدمات المحجرية

وقّع نادي الصقور السعودي اليوم، مذكرة تعاون مع الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، وذلك على هامش معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024 المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 3 إلى 12 أكتوبر.
وقّع المذكرة من جانب نادي الصقور السعودي الرئيس التنفيذي طلال الشميسي، ومثّل الشركة الوطنية للخدمات الزراعية الرئيس التنفيذي المهندس عمر السحيباني.
وتهدف مذكر التعاون إلى دراسة الفرص والخدمات ذات القيمة المضافة لبرنامج هدد، وتقديم الخدمات المحجرية وأذونات الاستيراد والتصدير للفعاليات الخاصة بالنادي، بالإضافة إلى تقديم خدمات زراعية لمرافق نادي الصقور السعودي.