نادي الصقور السعودي والوطنية للخدمات الزراعية يوقّعان مذكرة تعاون لدعم برنامج هدد والخدمات المحجرية

وقّع نادي الصقور السعودي اليوم، مذكرة تعاون مع الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، وذلك على هامش معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024 المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 3 إلى 12 أكتوبر.