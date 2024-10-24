"تعليم الطائف" تستعرض 15 حالة للمعلمين والمعلمات من ذوي الظروف الخاصة

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول، الذي عُقِد برئاسة المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، حيث استعرض عددًا من الحالات الخاصة للمعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، بحضور جميع أعضاء اللجنة المعنيين.