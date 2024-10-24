"تعليم الطائف" تستعرض 15 حالة للمعلمين والمعلمات من ذوي الظروف الخاصة

درست لجنة نقل وتكليف ذوي الظروف الخاصة من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، بالإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف 15 حالة تتنوع بين الطبية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول، الذي عُقِد برئاسة المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، حيث استعرض عددًا من الحالات الخاصة للمعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، بحضور جميع أعضاء اللجنة المعنيين.
من جانبه، ترأس مدير عام تعليم الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اجتماع لجنة معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2025"، حيث تمت مناقشة آخر الاستعدادات للمعرض الذي يهدف إلى إبراز مشاريع الطلاب والطالبات، بحضور المساعد للشؤون التعليمية محمد عامر النفيعي.