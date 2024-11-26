السعودية تطلق نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح

وتهدف المملكة إلى جذب 127 مليون زائر بحلول نهاية عام 2025، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة، ومن المتوقع أن تصل نفقات السياحة إلى 346.6 مليار ريال سعودي مما سيُسهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتعزيز الطلب في القطاع الخاص.