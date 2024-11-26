السعودية تطلق نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح

ستطلق المملكة نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة (VAT) للسياح العام المقبل، بإشراف الهيئة العامة للزكاة والدخل والجمارك التي ستنفذ هذا النظام الذي يهدف إلى تبسيط الامتثال الضريبي.
وتهدف المملكة إلى جذب 127 مليون زائر بحلول نهاية عام 2025، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة، ومن المتوقع أن تصل نفقات السياحة إلى 346.6 مليار ريال سعودي مما سيُسهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتعزيز الطلب في القطاع الخاص.
ويسمح نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي دفعوها على المشتريات أثناء زيارتهم للمملكة.
ويهدف هذا النظام إلى تشجيع السياحة وجعل تجربة التسوق أكثر جاذبية، ويتم تنفيذ هذا النظام في العديد من الدول السياحية العالمية، ويتطلب على السائح تقديم إيصالات المشتريات والدليل على مغادرة البلاد لاسترداد الضريبة.