"التعاون الإسلامي" تدعو المنظمات العالمية لوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الهمجية ضد الفلسطينيين

وأعرب الأمين العام للمنظمة، في ختام كلمته، عن أمله في أن تصبح هذه الألفية ألفية يقف فيها العالم أجمع صفًا واحدًا في وجه الظلم والبغي والعدوان والطغيان لينعم الإنسان في كل مكان بالسلام، والأمن والأمان وتنتشر في أرجائه العدالة والمساواة، وكرامة الإنسان، سائلاً الله عز وجل أن يلطف الله بأشقائنا في فلسطين المحتلة، ويرفع عنهم ما وقع عليهم من ظلم وبغي وعدوان، وأن ينصرهم نصرًا عزيزًا، ويتقبل شهداءه