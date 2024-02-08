العالمي يزيد الراجحي يستعد للمشاركة في أولى جولات كأس العالم للراليات الباها في حائل

ويعد رالي حائل الحدث الرياضي الأبرز الذي ينتظره عشاق رياضة المحركات في المملكة العربية السعودية، كما يحظى بإقبال كبير من أشقائنا في دول الخليج العربي، وذلك منذ انطلاقته الأولى في عام 2006. تتميز حائل بموقعها الجغرافي المميز، حيث تتمتع بالأراضي الملائمة لاستضافة الراليات في الطرق الوعرة و الكثبان الرملية، بما في ذلك "كثبان النفود الكبير"، التي تُعتبر من أشهر وأصعب الصحاري في شبه الجزيرة العربية بعد صحراء الربع الخالي.