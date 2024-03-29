"الأرصاد" تنظم حفل الإفطار السنوي لتكريم شركاء النجاح والمميزين

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور أيمن بن سالم غلام، في كلمته خلال الحفل، أن النجاحات التي تحققت منذ العام الماضي حتى اليوم، التي لاقت الإشادة والاستحسان من جميع المستهدفين من الجمهور والجهات المستفيدة والقيادات المسؤولة، لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج عمل تشاركنا به جميعًا.