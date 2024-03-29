"الأرصاد" تنظم حفل الإفطار السنوي لتكريم شركاء النجاح والمميزين

نظم المركز الوطني للأرصاد مساء أمس، حفل إفطاره السنوي بجدة؛ لتكريم شركاء النجاح والمميزين، بحضور قيادات المركز ومنسوبيه والشركاء من الجهات المختلفة كافة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور أيمن بن سالم غلام، في كلمته خلال الحفل، أن النجاحات التي تحققت منذ العام الماضي حتى اليوم، التي لاقت الإشادة والاستحسان من جميع المستهدفين من الجمهور والجهات المستفيدة والقيادات المسؤولة، لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج عمل تشاركنا به جميعًا.
وقال: بذلنا أقصى درجات الجهد والتفاني من الجميع.. كنتم ركيزة النجاح وشركاء أوفياء من خلال حرصكم الدائم على تقديم أفضل ما لديكم من إمكانيات وإبداعات في الأعمال الموكلة إليكم مستفيدين مما وفرته الدولة من إمكانيات عالية لخدمة قطاع الأرصاد، حتى غدا المركز حديث الساحة في خضم الحديث عن الجهود التي قدمتها الدولة وما زالت تقدمها بكل تفانٍ وإخلاص ضمن الرؤية السديدة الطموحة 2030.
وقدم شكره للمتميزين، متطلعاً إلى بذل الجهود لتحقيق مزيد من التقدم والنجاح الذي يمكن المركز الوطني للأرصاد من تعزيز أعماله الوطنية ومخرجاته الإبداعية، مشيرًا إلى ما تحقق للمركز من نجاحات خلال العامين الماضيين يعد إنجازاً كبيراً يبعث على الفخر للجميع ولم يأت ذلك من فراغ بل بجهد مضاعف شارك فيه الجميع وسهروا من أجله فكانت النتيجة إشادات من القيادة وإنجازات واضحة وجوائز مستحقة واستحقاقات نعتز بها.