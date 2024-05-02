إذا دهمت السيول بيتك فسيغرق مرات.. "المسند": هذا ما عليك فعله إن لم تتغير الأنظمة!

وتابع: في حالة أنك لم تبدأ في إنشاء العمارة أو الفيلا، فاسأل عن الحي والشارع على وجه التحديد، هل غرق قبل ذلك في حال الأمطار الغزيرة؟، فإن كان الجواب بنعم، فعليك برفع منسوب فناء بيتك على الأقل متراً عن منسوب الشارع أو أكثر حسب أعلى فيضان سُجل في شارعك (اسأل جارك ويخبرك)"،