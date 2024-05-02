إذا دهمت السيول بيتك فسيغرق مرات.. "المسند": هذا ما عليك فعله إن لم تتغير الأنظمة!

تعجب أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، ممن دخل السيل منزله أو محله عدة مرات ولم يقم بفعل بعض الخطوات الضرورية.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "في حالة أن شارعكم أو حيكم غرق جراء أمطار سابقة، ودخلت السيول إلى بيتك، فاعلم أنه سيغرق مرة أخرى بل ومرات قادمة، إذا لم يتغير شيء بشأن أنظمة صرف السيول".
وأضاف: "وعليه؛ احضر أكياساً من رمل، واجعلها قريبة من الباب وحاضرة أثناء الحالات المطرية القوية، أو استخدم حواجز من الألمنيوم خفيفة وقوية، وسهلة الاستخدام أثناء فيضان السيول، مشيراً إلى بعض الصور أرفقها مع توضيحه.
وتابع: في حالة أنك لم تبدأ في إنشاء العمارة أو الفيلا، فاسأل عن الحي والشارع على وجه التحديد، هل غرق قبل ذلك في حال الأمطار الغزيرة؟، فإن كان الجواب بنعم، فعليك برفع منسوب فناء بيتك على الأقل متراً عن منسوب الشارع أو أكثر حسب أعلى فيضان سُجل في شارعك (اسأل جارك ويخبرك)"،
وأردف: "ومن ثَم ارفع منسوب فلتك متراً عن منسوب الفناء؛ عندها سيكون بينك وبين فيضان شارعك متران على الأقل، وبإذن الله تعالى تحمي أثاثك، وممتلكاتك من الغرق المتكرر، والله الحافظ".