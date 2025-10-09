المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يُطلق حملة "التطوع التكافلي" تعزيزًا لقيمة التكافل الإنساني وترسيخًا لمفهومه

امتدادًا لدوره في تفعيل وتعزيز ثقافة التطوع؛ أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حملة "التطوع التكافلي"، التي تسلط الضوء على النماذج الواقعية التي تجسّد روح التكافل خلال الممارسات المجتمعية التطوعية.
تهدف الحملة إلى إبراز دور التطوع والعمل التكافلي في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ القيم الإنسانية في المجتمع، وإلى التعريف بقيمة التطوع كأحد الأشكال الداعمة للعمل التكافلي، بالإضافة إلى إحداث أثر إيجابي في السلوك المجتمعي نحو مفاهيمه، وترسيخها في الممارسات اليومية، مع إبراز دور المركز في تمكين القطاع غير الربحي ودعم منظومة التطوع.
وأكد المركز أن علاقة وثيقة تربط بين التطوع والتكافل، إذ يسهم كلًا منهما في تلبية الاحتياجات وتعزيز الروابط الإنسانية، موضحًا أن التطوع هو كل جهد يُقدّمه الفرد أو المجموعة بإرادتهم لخدمة المجتمع دون مقابل، بينما التكافل يتمثل في تضامن أفراد المجتمع لمساندة بعضهم في مواجهة الظروف الصعبة وحفظ المصالح العامة.
كما عرّف المركز التطوع التكافلي بأنه تضافر الجهود التطوعية للأفراد والجهات لتحقيق هدف مجتمعي مشترك أو مواجهة خطر محدد، بما يضمن كفالة مصالح الفئات المحتاجة.