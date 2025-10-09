المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يُطلق حملة "التطوع التكافلي" تعزيزًا لقيمة التكافل الإنساني وترسيخًا لمفهومه

وأكد المركز أن علاقة وثيقة تربط بين التطوع والتكافل، إذ يسهم كلًا منهما في تلبية الاحتياجات وتعزيز الروابط الإنسانية، موضحًا أن التطوع هو كل جهد يُقدّمه الفرد أو المجموعة بإرادتهم لخدمة المجتمع دون مقابل، بينما التكافل يتمثل في تضامن أفراد المجتمع لمساندة بعضهم في مواجهة الظروف الصعبة وحفظ المصالح العامة.