صور وقصص إنسانية تؤكد نجاحنا.. "الجميعة": ما ينشره الحجاج بوسائل التواصل "رسائل ناعمة" عن المملكة

ويرصد "الجميعة" ما ينشره الحجاج عن المملكة، ويقول: "اليوم هذه المشاهد التي يوثقها حجاج بيت الله الحرام من لحظة وصولهم إلى المملكة، وتنتشر في حسابات التواصل الاجتماعي؛ تمثّل "رسائل ناعمة" عن المملكة، وجهودها المخلصة في موسم الحج، حيث لفت انتباهي هذا العام -رغم أن الوقت مبكر- حجم المحتوى المنشور من هؤلاء الحجاج عن المملكة، وشكرهم لما يُقدم لهم، ومشاعرهم العفوية التي تخرج من القلب لتعبّر عن تفاصيل كل ذلك؛ بدءًا من لحظة استقبالهم في المطار، ومرورًا بالجوازات، والخروج إلى مواقع سكنهم، ووصولهم إلى الحرمين الشريفين.. هذا المحتوى المنشور من الحجاج مباشرة له قيمة عالية في تعزيز الصورة الذهنية عن المملكة، وإبراز الخدمات المقدمة لهم، وتعظيم الأثر المستفاد من المواسم السابقة بتقديم ما هو أفضل في كل عام، وهذا ما يحمّلنا في المملكة مسؤولية كبيرة في مواصلة العمل، وتعزيز الحلول والابتكار؛ لتسهيل وصول تلك الخدمات في بقعة جغرافية محددة، وأيام معدودات، وتنقلات من مشعر إلى آخر".