تمركز عند شرق المتوسط.. "اضطرابات إعصار دانيال" يبرزها "كراني"

يُشار إلى أن إعصار "دانيال" القادم من البحر المتوسط كان قد اجتاح شرق ليبيا في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، وتسبّب في سيول عارمة بعدة مناطق وألحق أضراراً بعدد من المنازل والطرق وأودى بحياة آلاف الأشخاص، وفق الأرقام الرسمية المعلنة؛ حيث غمرت مياه الفيضانات أحياءً عدة بالعاصمة طرابلس.