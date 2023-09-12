تمركز عند شرق المتوسط.. "اضطرابات إعصار دانيال" يبرزها "كراني"

قال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، إن إعصار دانيال يتمركز شرق المتوسط مع حلول ظهر الغد.
وأوضح "كراني"، عبر حسابه على "إكس"، "تويتر" سابقاً-، أن "دانيال" يؤدي إلى اضطراب البحر تصحبه أمطارٌ تميل للغزارة ورياحٌ هابطة وبرديات، سائلاً الله السلامة للجميع.
يُشار إلى أن إعصار "دانيال" القادم من البحر المتوسط كان قد اجتاح شرق ليبيا في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، وتسبّب في سيول عارمة بعدة مناطق وألحق أضراراً بعدد من المنازل والطرق وأودى بحياة آلاف الأشخاص، وفق الأرقام الرسمية المعلنة؛ حيث غمرت مياه الفيضانات أحياءً عدة بالعاصمة طرابلس.