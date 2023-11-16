جمعية حقوق الإنسان تستهجن تخاذل المجتمع الدولي عن وقف الهجمات الإسرائيلية الوحشية

وأدانت الجمعية الدعم العسكري والدبلوماسي والإعلامي غير المحدود من عدد من الحكومات الغربية الذي يعبر بشكل صارخ عن ازدواجية المعايير عند تلك الحكومات وانتقائيتها في تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان مما يؤثر سلبًا وبشكل عميق على مصداقية هذه المعايير، خاصة وأن العالم سيحتفل خلال الأسابيع القادمة بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في العاشر من ديسمبر عام 1948م.