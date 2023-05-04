بالصور.. شفاعة أمير الحدود الشمالية تثمر عن تنازل "الشمري" عن قاتل أخيه

أثمرت شفاعة أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، بتنازل ولي الدم، حمود بن خالد بن جزاع الشمري في واقعة مقتل أخيه، ممدوح بن خالد بن جزاع الشمري -رحمه الله-.