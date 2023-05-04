بالصور.. شفاعة أمير الحدود الشمالية تثمر عن تنازل "الشمري" عن قاتل أخيه

أثمرت شفاعة أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، بتنازل ولي الدم، حمود بن خالد بن جزاع الشمري في واقعة مقتل أخيه، ممدوح بن خالد بن جزاع الشمري -رحمه الله-.
وأكد أمير الحدود الشمالية خلال استقباله اليوم أولياء الدم أن العفو عند المقدرة من عزائم الأمور، معربًا عن شكره لأسرة وذوي وأولياء الدم على تجاوبهم وتنازلهم، داعياً الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.
ونوه أمير المنطقة بعمق الترابط والتآلف بين أبناء المملكة، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله -لإرساء السلم المجتمعي، والحث على العفو، دون إخلال بأداء الحقوق لأصحابها، وفق ما نص عليه الشرع المطهر والأنظمة.