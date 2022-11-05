طقس نوفمبر.. تحسُّن الواقع المطري تدريجياً وتوالي البشائر بعدة حالات ماطرة تؤثر في المملكة

أصدر خبراء الطقس في "مركز طقس العرب الإقليمي" توقعات الطقس لشهر نوفمبر، التي تُبشّر بتحسُّن الواقع المطري على المملكة، بالتزامن مع تأثرها بعددٍ من الحالات الجوية المحمّلة بالأمطار، ويُتوقع أن يكون الطقس خلال شهر نوفمبر على النحو التالي:
-تحسُّن تدريجي لفرص الأمطار في الثلثين الثاني والثالث من الشهر في مناطق مُختلفة من شمال شبه الجزيرة العربية وغربها -بمشيئة الله- ومراقبة تشكُّل عِدّة حالات من عدم الاستقرار الجوي.
-أجواءٌ أكثر بُرودة من المُعتاد في أغلب فترات الشهر، مما يرفع من فاتورة الطاقة والحاجة إلى ارتداء ملابس أكثر دفئاً، خاصةً خلال النصف الثاني من الشهر.
-تنبيه من انتشار أمراض الرشح/الزكام والأمراض الموسمية، خاصةً خلال النصف الثاني من الشهر؛ نظراً لتزايد بُرودة الأجواء في أنحاءٍ واسعة من شبه الجزيرة العربية.
-مُرتفع جوي في طبقات الجو كافة يُحكم سيطرته على جنوب شرق شبه الجزيرة العربية (عُمان والإمارات) يُسبّب أجواءً مُستقرة أغلب فترات الشهر في تلك المناطق.
-استمرار ضعف نشاط الحالات المدارية في بحر العرب.