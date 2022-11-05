طقس نوفمبر.. تحسُّن الواقع المطري تدريجياً وتوالي البشائر بعدة حالات ماطرة تؤثر في المملكة

أصدر خبراء الطقس في "مركز طقس العرب الإقليمي" توقعات الطقس لشهر نوفمبر، التي تُبشّر بتحسُّن الواقع المطري على المملكة، بالتزامن مع تأثرها بعددٍ من الحالات الجوية المحمّلة بالأمطار، ويُتوقع أن يكون الطقس خلال شهر نوفمبر على النحو التالي: