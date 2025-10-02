(إثراء) يشارك بالنسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار الثقافي كشريك إستراتيجي

ومن جانبه أكد مدير مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) عبد الله الراشد خلال الجلسة التي شارك فيها ضمن أعمال المؤتمر والتي حملت عنوان "توثيق الأثر والريادة" وأدارتها تومي ماكجابو، مؤسسة ومديرة أفريكا وورلد ميديا بمشاركة من رياض الزامل، مؤسس ورئيس مجموعة راز القابضة، وسوزانا بارلا، مؤسسة شريكة لكرييتورز فند، وسيفرين زوغماير، مؤسس مشاريع النهضة الجديدة، بأن مركز "إثراء" مستثمر حيوي، يعنى بالاستثمار في الإنسان، وفي القدرات البشرية والمواهب. بينما قد ينظر المستثمر المالي إلى النتيجة المالية للاستثمار وحجم السوق وكل ما قد تركز عليه النماذج المعتادة، فإن إثراء يركز على التأثير الايجابي. ونحن قادرون على تحمل الأثر، وهو ما يختلف عن المؤسسات ذات التوجه المالي. فقد نستثمر في مشاريع مبتدئة من حيث إمكاناتها السوقية، لما لها من عائد اجتماعي قيّم. في "تحديات تنوين"، على سبيل المثال، يشترك المبدعون في تطوير حلول للتحديات العالمية من منظورهم الإبداعي والثقافي، ونحن في إثراء، نزودهم بدعم مالي ليتمكنوا من تطوير مشاريعهم لتبصر النور على أرض الواقع. وقد نتج عن ذلك العديد من المشاريع. وعلى ذلك أشار إلى مبادرة "إثراء المحتوى العربي" المقامة بالشراكة مع الصندوق الثقافي منذ سنوات، حيث يتطلب مراحل يمر بها المتقدمين وصولًا إلى افتتاح مشاريعهم. وبهذا يلتقي الأثر الثقافي مع الأثر المالي، لتحقيق الاستدامة وقد ساهم ذلك في خلق أكثر من 600 وظيفة في السنوات الثلاث الماضية، وتأسيس أكثر من 50 شركة ريادية فاعلة.