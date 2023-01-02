فوهة بركان جبل البيضاء.. هنا علامة فارقة من وسط حرة خيبر السوداء

ويعود السبب في ذلك إلى لونها الجذاب المائل للأبيض المكونة من صخور بركانية من نوع الكومندايت، جعلت منها واحدة من أندر المعالم الجيولوجية في الجزيرة العربية، حيث يبلغ ارتفاعها قرابة 2000 متر عن سطح البحر، وتنبت بداخلها الكثير من النباتات والأشجار الصحراوية المتنوعة.