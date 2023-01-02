فوهة بركان جبل البيضاء.. هنا علامة فارقة من وسط حرة خيبر السوداء

تُشكّل فوهة بركان جبل "البيضاء" الواقعة وسط حرة خيبر السوداء التابعة لمنطقة المدينة المنورة، علامة فارقة من بين البراكين الأخرى التي تشتهر بها المنطقة.
ويعود السبب في ذلك إلى لونها الجذاب المائل للأبيض المكونة من صخور بركانية من نوع الكومندايت، جعلت منها واحدة من أندر المعالم الجيولوجية في الجزيرة العربية، حيث يبلغ ارتفاعها قرابة 2000 متر عن سطح البحر، وتنبت بداخلها الكثير من النباتات والأشجار الصحراوية المتنوعة.
من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة تعاونية "الجيولوجيون السعوديون"، الدكتور عبدالعزيز بن لعبون: فوهة بركان جبل البيضاء يعد من أندر البراكين في جزيرة العرب والعالم، حيث تحتوي حَرة خيبر على ثلاثة براكين نادرة وهي جبل البيضاء، وجبل الأبيض، وجبل المنسف وهي صخور بركانية نادرة ووحيدة على مستوى الجزيرة العربية.
وأضاف: تتكون من صخور بركانية حامضية رمادية فاتحة، وفيها زجاج بركاني، انفجرت منذ آلاف السنين، وشكّلت لونها الفاتح المائل إلى الأبيض، وباتت مقصدًا للمستكشفين والباحثين والمهمتين والسياح من مختلف أنحاء العالم.
وأردف "ابن لعبون": تصنيف الصخور البركانية يعود بحسب درجات تبلور حبيباتها، ونسبة السليكا والمعادن الأخرى فيها، فهي حمضية: السليكا عالية - زجاجية - فقاعية - دقيقة الحبيبات: كالرايولايت والأنديزيتُ والتراكايت والكومندايت، قلوية: السليكا قليلة، معادن البيروكسين والأولوفين عالية: كالبازلت.
وتابع: المملكة من أكثر الدول العربية في عدد الحرات بـ 23 حَرّة، فيما بلغت في اليمن 7 حرّات، وسوريا 6 حرّات، والسودان 5 حرّات، وليبيا حرّتان، حيث تُعدّ حرة خيبر الأكبر في المملكة بمساحة تبلغ نحو 21.500 كيلومترًا مربعًا.