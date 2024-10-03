"نرعاك" ومستشفى الملك فيصل التخصصي توقعان اتفاقية مشتركة

وقعت عضو مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك" عبير قباني، اليوم الخميس، اتفاقية، مع مــديــر إدارة الشراكات وتنمية المــوارد الماليــة بمؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية عبــدالعــزيــز الراجحي.
تهدف الاتفاقية إلى خدمة مرضى الرعاية الصحية المنزلية التابعين لمؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية "وريف الخيرية"، بتقديم الأجهزة الطبية والمستلزمات الاستهلاكية.
ويأتي هذا الدعم كجزء من جهود "نرعاك" لدعم المرضى الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية، كما يعكس روح التكافل والعطاء التي تميز المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك"، والتزامها الدائم بتحسين جودة حياة مرضى الرعاية الصحية المنزلية المحتاجين في المجتمع.
وتدعم المؤسسة منذ نشأتها أكثر من 44,169 مستفيدًا بأكثر من 79,073 خدمة طبية واجتماعية من خلال 21 مركزًا للرعاية الصحية المنزلية تابعة لمؤسسات ووزارات الدولة.
وتعكس هذه الاتفاقيات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز القطاع الخيري وتمكينه من المساهمة الفعالة في التنمية الصحية والاجتماعية وجودة حياة مريض الرعاية الصحية المنزلية.
كما تظهر التزام القطاع الخيري غير الربحي بخدمة المجتمع والوطن والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمملكة.
يذكر أنه بذلك يصبح عدد المراكز المدعومة من المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك"، 21 مركزًا حول مناطق المملكة.