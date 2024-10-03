"نرعاك" ومستشفى الملك فيصل التخصصي توقعان اتفاقية مشتركة

ويأتي هذا الدعم كجزء من جهود "نرعاك" لدعم المرضى الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية، كما يعكس روح التكافل والعطاء التي تميز المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك"، والتزامها الدائم بتحسين جودة حياة مرضى الرعاية الصحية المنزلية المحتاجين في المجتمع.