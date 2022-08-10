الرياض تستضيف "المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون" نوفمبر المقبل

وتأتي استضافة السعودية المهرجان، الذي يُعدُّ من أبرز الملتقيات الإعلامية، تعزيزًا لمكانتها الإقليمية والدولية، وتأكيدًا لعمقها في العالمَيْن العربي والإسلامي، وترسيخًا لكونها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، إضافة إلى تبيين التحولات الثقافية التي يشهدها مجتمعها الحيوي، والتشديد على ما تشهده من تسامح وتعايش وتقبُّل للثقافات المتعددة.