"بدر بن عبدالله" يلتقي رئيس جامعة بكين ويزور فرع مكتبة الملك عبدالعزيز

التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم في مقر جامعة بكين بجمهورية الصين الشعبية، رئيس الجامعة جونغ تشي خوانغ، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية الصين الشعبية.
وتناول اللقاء الإعلان عن الدورة الأولى لجائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، مُقدّماً الشكر لرئيس جامعة بكين على دعم الجامعة أعمال الجائزة، مؤكداً أن جامعة بكين شريك ثقافي مهم وأن إسهاماتها تُعزز المبادرات الثقافية بين البلدين الصديقين.
وحضر اللقاء من الجانب السعودي نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، ومساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، والمشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.