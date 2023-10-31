الدكتور سليمان الحبيب يتبرع بعلاج مجاني لـ "100" حالة عقم بالتعاون مع صندوق الوقف الصحي

في مبادرة مجتمعية خيرية جديدة، تبرع الدكتور سليمان الحبيب؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بعلاج مجاني لـ "100" حالة عقم، بالتعاون مع صندوق الوقف الصحي، حيث وقّعت الأستاذة غادة بنت سليمان الحبيب؛ ود. إبراهيم الحيدري؛ الرئيس التنفيذي للصندوق، اتفاقية لتنفيذ هذه المبادرة، خلال ملتقى الصحة العالمي المقام حالياً بالرياض، بحضور د. محمد القاسم؛ مستشار وزير الصحة، ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وقالت أ. غادة الحبيب؛ إن هذه الخطوة الإنسانية تأتي في سياق إعلاء ثقافة وقيم التكافل الاجتماعي، وتفعيل المسؤولية المجتمعية، والمساهمة في رسم البسمة من قِبل الدكتور سليمان الحبيب؛ وسط الأسر التي تعاني العقم وعدم الإنجاب، ولا تمكنها أوضاعها المالية من تحمُّل تكاليف العلاج.
وأوضحت أن المملكة بلد خير وإحسان طوال تاريخها وظلت أياديها ممدودة بالعطاء لكل محتاج، واهتمت الدولة بالقطاع الخيري وقنّنته؛ للاستفادة من تأثيره القوي في تعزيز وتعميق الأواصر الاجتماعية، كما وفّرت قنوات رسمية موثوقة تضمن وصول التبرعات الخيرية والإنسانية إلى المستفيدين الحقيقيين، وهذا أمرٌ محفزٌ لرجال المال والأعمال والخيرين بشكلٍ عام، على دعم الأعمال الخيرية التي صارت إحدى أهم سمات المجتمعات المتطورة، ورافداً أساسياً لازدهارها والرفاهية.
واستطردت أ. غادة؛ قائلة إن هذه المبادرة الشخصية من الدكتور سليمان الحبيب؛ امتدادٌ لعطائه المتصل ومشاريعه ومبادراته الاجتماعية والخيرية، التي تحقّق أكبر قدرٍ من الفائدة للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وتتواءم في الوقت ذاته مع الإستراتيجية الوطنية للمسؤولية المجتمعية، وتتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، في توفير وتسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بأعلى معايير الجودة للفرد والمجتمع على أكمل وجه.
الجدير بالذكر أن إسهامات الدكتور سليمان الحبيب؛ المجتمعية عديدة ومتنوعة، إذ ظل داعماً لأعمال وبرامج الجمعيات الخيرية والمشاريع المجتمعية، وفي الجانب الطبي تقدَّم بعديدٍ من المبادرات، كما ظل مشاركاً بفعالية في المناسبات الوطنية كافة، وداعماً للبحث العلمي والتعليم والتدريب الطبي ومسانداً للكوادر الشابة بمختلف تخصّصاتهم ومهتماً بتوفير فرص التأهيل والتوظيف لهم.