الدكتور سليمان الحبيب يتبرع بعلاج مجاني لـ "100" حالة عقم بالتعاون مع صندوق الوقف الصحي

واستطردت أ. غادة؛ قائلة إن هذه المبادرة الشخصية من الدكتور سليمان الحبيب؛ امتدادٌ لعطائه المتصل ومشاريعه ومبادراته الاجتماعية والخيرية، التي تحقّق أكبر قدرٍ من الفائدة للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وتتواءم في الوقت ذاته مع الإستراتيجية الوطنية للمسؤولية المجتمعية، وتتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، في توفير وتسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بأعلى معايير الجودة للفرد والمجتمع على أكمل وجه.