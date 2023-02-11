"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار رعدية وسُحب ممطرة وثلوج ورياح تحدُّ من الرؤية

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب، ويكون ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والبحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حالة الرياح السطحية في الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، ويصل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والبحر خفيف إلى متوسط الموج.