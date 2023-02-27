انطلاق فعاليّات "المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثالث"

وأكد المهندس ماجد بن هندي العتيبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في كلمته، أن المؤتمر أصبح ذا أهمية وترقب أوساط المنتمين لمهنة الهندسة محليًا وعربيًا وعالميًا، واعتباره أضخم مناسبة مهنية يتم تنظيمها في المنطقة، وذلك لمتابعة وعرض تطورات المهنة بسائر تخصصاتها وفروعها، والإشادة بالتقدم والتطور في جميع المجالات، وفي مقدمتها المجالات الهندسية والفنية في ظل توفر المواهب والخبرات والمقومات السعودية لخدمة الاقتصاد والصناعات الهندسية والفنية في المجالات الرئيسة والفرعية، بما في ذلك الرقمنة، والاستدامة، والصناعة، والتصنيع، والطاقة، وسلاسل الإمداد وغيرها، إضافة إلى الإهتمام بتعزيز توطين المهن الهندسية والفنية بالشراكة مع كيانات حكومية وخاصة مختلفة.