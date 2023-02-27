انطلاق فعاليّات "المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثالث"

انطلقت اليوم (الاثنين)، فعاليّات المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي في نسخته الثالثة تحت شعار "الهندسة والطريق إلى 2030"، والذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 2 مارس 2023م برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
دشن المؤتمر الأكبر مهنيًا في الشرق الأوسط في فندق هيلتون بالرياض عبدالله البدير نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإنابة عن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل وبحضور المهندس بدر الدلامي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، والمهندس أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، والدكتور غانم المحمدي مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الهندسية الخليجية، وشخصيات أمنية رفيعة، وبمشاركة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس ماجد بن هندي العتيبي، وأمين عام الهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف، وحضور واسع للمهنيين والمهتمين بالقطاع الهندسي.
وأكد المهندس ماجد بن هندي العتيبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في كلمته، أن المؤتمر أصبح ذا أهمية وترقب أوساط المنتمين لمهنة الهندسة محليًا وعربيًا وعالميًا، واعتباره أضخم مناسبة مهنية يتم تنظيمها في المنطقة، وذلك لمتابعة وعرض تطورات المهنة بسائر تخصصاتها وفروعها، والإشادة بالتقدم والتطور في جميع المجالات، وفي مقدمتها المجالات الهندسية والفنية في ظل توفر المواهب والخبرات والمقومات السعودية لخدمة الاقتصاد والصناعات الهندسية والفنية في المجالات الرئيسة والفرعية، بما في ذلك الرقمنة، والاستدامة، والصناعة، والتصنيع، والطاقة، وسلاسل الإمداد وغيرها، إضافة إلى الإهتمام بتعزيز توطين المهن الهندسية والفنية بالشراكة مع كيانات حكومية وخاصة مختلفة.
من جانب آخر، أوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن المؤتمر يُعد محفلاً مهنيًا دوليًا تسعى الهيئة السعودية للمهندسين عبر جلساته إلى التبادل المعرفي وتحفيز الإبداع والاستزادة من الخبرات في المجالات الهندسية المختلفة، حيث يجتمع نخبة من الخبراء والمختصين والأكاديميين وأصحاب القرار. هذا وسيتم عرض أحدث وأهم الأساليب والمعالجات الصناعية في مختلف التخصصات الهندسية وما تم التوصل إليه في مهنة الهندسة ومسايرة الرقي والتقدم المهني في العالم.
وتضمن الافتتاح جلسة حوارية لأصحاب المعالي بعنوان: "الهندسة والطريق إلى رؤية 2030"، وهم: غانم المحمدي مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمهندس بدر الدلامي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، والمهندس أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة والمعدنية.
ويتناول المؤتمر في نسخته الثالثة عددًا من الموضوعات التي يستعرضها نخبة من رواد القطاعات الهندسية، المتعلقة بتطوير القطاع الهندسي والكوادر الوطنية الهندسية، وتعزيز مشاركة المكاتب والشركات الهندسية في المشروعات المرتبطة بمنظومة جودة الحياة، حيث يشارك أكثر من 48 متحدثًا من 25 دولة، وتقديم أكثر من 500 ورقة علمية، وبمشاركة أكثر من 100 جهة مختلفة من القطاعات الحكومية والخاصة والجامعات.
كما يقدم المؤتمر معالجات وخبرات وتجارب متنوعة لستة مسارات هندسية في 12 محورًا في مختلف التخصصات الهندسية سيتم استعراضها خلال المؤتمر، وتشمل المسارات، الهندسة الميكانيكية، والهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، إضافةً إلى العمارة والهندسة المعمارية، والهندسة الصناعية، والكهربائية.
كما يصاحب أيام المؤتمر وما يتضمنه من ندوات وجلسات ونقاشات جادة ومتخصصة، المعرض الهندسي المصاحب يقدم لزوار المؤتمر أبرز الفرص والابتكارات والتقنيات، إضافةً إلى الخدمات الهندسية.