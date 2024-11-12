"الصويان": حجم الوفر المالي نتيجة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية يقارب 26 مليار ريال

وقال "المملكة يجب أن تكون جاهزة لكل الاحتمالات، عبر استضافة الخدمات الإلكترونية والأنظمة داخل المملكة، بعيداً عن الشبكة العالمية، حيث نجحت في استضافة ما نسبته 85% من محتوى الخدمات والأنظمة، وخلال فترة وجيزة، يكون أغلب المحتوى داخل المملكة"، مشيراً إلى أن "المملكة تحاول الاستفادة من التجارب العالمية، وتعزّز الشراكات مع الدول الأخرى، للوصول إلى حلول لأي مشكلات تقنية طارئة".