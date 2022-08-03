البرلمان العربي يرحّب بتمديد الهدنة في اليمن

وأكد البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن تمديد الهدنة يسهم في دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، ويدعم مبادرات الحل السياسي، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل؛ بما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله، ويصون مقدرات الشعب اليمني وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء.