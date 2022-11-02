وزارة النقل تسلط الضوء على جهودها في جودة الحياة وتحسين الطرق خلال أكتوبر الماضي

وستسهم هذه الأعمال في تقدّم المملكة بمؤشر جودة الطرق، ومواصلة ريادتها عالميًا في ترابط الشبكات، من خلال تعزيز كفاءة الأداء والتشغيل لضمان جودة أعلى للطرق، وصولًا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد محورًا رئيسًا ومهمًا في برامج رؤية المملكة 2030.