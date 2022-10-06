ملاك الإبل يشيدون بمهرجان الملك عبدالعزيز: أيقونة عالمية وصرح شامخ في الصياهد

من جانبه قال رئيس مجموعة سلام البيطرية فهاد الفهاد: إن المهرجان حقق النجاح في نسخه الماضية، وبخاصة النسخة السادسة، بدعم مباشر من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله؛ فسموه الكريم المشرف العام على نادي الإبل، وهذا بحد ذاته دعم كبير لا يتوقف يلقاه ملاك الإبل من سموه الكريم، بمتابعة وإشراف رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين.