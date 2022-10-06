ملاك الإبل يشيدون بمهرجان الملك عبدالعزيز: أيقونة عالمية وصرح شامخ في الصياهد

حول نادي الإبل، صحراء الصياهد، لمدينة متكاملة بقلب الصحراء تضم صروحًا شامخة، متمثلة في المقار الحكومية التي تقدم خدماتها لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وجمهوره والميادين العالمية الطراز التي تستعرض فيها المنقيات مقومات الجمال أمام لجان التحكيم والجمهور.
وأشاد ملاك الإبل المشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، بنجاح المهرجان وتطور فعالياته، وإضافته المزيد من الأشواط المثيرة التي جذبت الجمهور حتى آخر فعاليات التنافس على شوط الشداد.
وثمنوا دعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل للمهرجان، الذي يقام سنويًّا بالصياهد حتى وصل صداه لكل دول العالم.
وقالوا في تصريحات: إن دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورعايته؛ أنجح المهرجان حتى أصبح أيقونة يضرب به المثل في العالم على شهرته الواسعة ومنشآته المترامية في قلب صحراء الصياهد.
وقال الحاصل على شلفا ولي العهد والمركز الثاني بلون "الشقح" إبراهيم بن عبدالله المهيدب: إن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عالمي بما تحمله الكلمة من معنى.
وأضاف: نظم نادي الإبل وبدعم سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يحفظه الله، المهرجان الذي لا يضاهيه مهرجان آخر، ليس على النطاقين المحلي والإقليمي فقط بل ودوليًّا.
ونوه "المهيدب" إلى القوة والتنافسية التي يشهدها المهرجان حتى وصل لهذه المكانة الرفيعة والقيمة السوقية العالية التي تحقّقت بفضل دعم سمو ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل حفظه الله.
ولفت إلى أن مشاركتهم تكللت بالنجاح، قائلًا: إن الحصول على شلفا ولي العهد من المشاركة الأولى أرضتنا وجمهورنا الغالي، وفي النسخ القادمة نعد بالمزيد من المنجزات بإذن الله تعالى.
من جانبه قال رئيس مجموعة سلام البيطرية فهاد الفهاد: إن المهرجان حقق النجاح في نسخه الماضية، وبخاصة النسخة السادسة، بدعم مباشر من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله؛ فسموه الكريم المشرف العام على نادي الإبل، وهذا بحد ذاته دعم كبير لا يتوقف يلقاه ملاك الإبل من سموه الكريم، بمتابعة وإشراف رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين.
وأضاف: عملنا في المهرجان هو تقديم الخدمات البيطرية والعلاجية للإبل المشاركة وغير المشاركة في أرض ميدان الصياهد؛ للمساهمة مع النادي في تقديم الخدمات العلاجية للإبل.
وأوضح أنه "تحقق لنا بفضل الله وتوفيقه النجاح بالتعاون مع النادي في كل الأمور المتعلقة بالعلاج والتوعية ونقل الأجنة لتحسين السلالات".
وقال مالك الإبل المعروف، فالح بن عويسان آل دهيمان: إن دعم سمو ولي العهد ورعايته لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، قاده إلى النجاح وأصبح المهرجان أيقونة يضرب بها المثل في العالم على شهرته الواسعة ومنشآته المترامية في قلب صحراء الصياهد، وبما يشهده من مشاركة أهم سلالات الإبل النادرة في العالم من ناحية الجمال والندرة.
وأضاف: الشكر لسمو ولي العهد على عنايته، والذي كما ذكر الشيخ فهد بن حثلين: "أن ما تحقق للمهرجان من نجاح يعد مرحلة البداية والتأسيس، والقادم في طموحات سمو ولي العهد أكبر وأفضل بمراحل كبيرة".
كما قدم الشكر الجزيل لنادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن حثلين على النجاح المتواصل في إدارة المهرجان حتى ظهر بهذا التنظيم الرائع.
وقدَّم الحاصل على المركز الأول بسيف الملك بلون الشعل والثالث ببيرق المؤسس حامد بن سمار العتيبي، شكره وتقديره لسمو ولي العهد؛ على رعايته ودعمه للمهرجان حتى ظهر بهذه الصورة التي يفتخر بها، ووصلت مكانته إلى دول العالم قاطبة، قائلًا: إن ميزة مهرجانات المملكة عالميتها ممثلة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.
كما قدم الشكر لنادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، على التسهيلات المميَّزة التي يقدِّمها لمُلَّاك الإبل، وعلى العناية الفائقة التي يوليها للموجودين على أرض المهرجان، من خلال التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الانضباطية.
وأكد مالك الوايليات الحاصل على المركز الأول بمهرجان الإبل عبدالعزيز الروسان، أن المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز هي الفوز الحقيقي بغضّ النظر عن المراكز؛ فالمهرجان يحمل اسمًا غاليًا على الجميع: الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه مؤسس وموحد الوطن.
وقال "الروسان": إن دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، حفظه الله، ساهم بظهوره بهذا التميز والتكامل في جميع خدماته التي يستفيد منها ملاك الإبل في مشاركاتهم، ويستفيد منه الجمهور المتابع عبر هذا الصرح الشامخ المقام في الصياهد، الذي أصبح وجهة محلية وإقليمية ودولية بمشاركة دول العالم بهذا الكرنفال.
وقدم شكره لرئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين على التنظيم والإشراف المحكم من جميع اللجان المنظمة بالمهرجان.
بدوره قال المشرف على العلاقات والإعلام بمجموعة سلام نايف العتيبي: إن المهرجان واصل مسيرته الناجحة، وخاصة في نسخته السادسة التي شهدت تنافسًا كبيرًا في مختلف أشواط المهرجان أسهم في زيادة مستوى المنافسة على الأشواط النخبوية صاحبة تغطية إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام المرئي والمقروء ووسائل التواصل الاجتماعي؛ الأمر الذي رفع التنافس بين ملاك الابل طوال فعاليات المهرجان الذي يحظى برعاية ملكية كريمة.
ونوه "العتيبي" إلى النجاح الباهر للمهرجان في جميع أموره التنظيمية والتنافسية وجمال الإبل، قائلًا: فالشكر الجزيل لسموّ ولي العهد على رعايته ودعمه، ولنادي الإبل بقيادة رئيسه الشيخ فهد بن حثلين.
فيما عبر مالك الإبل فهد المطيري عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل؛ للرعاية السنوية التي يجدها مهرجان المؤسس من الدعم غير المحدود والتطور الحاصل في المهرجان سنة بعد سنة؛ مما أوصله لمكانة يفتخر بها الجميع.
وقال: من المتوقّع أن يشهد المهرجان القادم مزيدًا من النجاح والتقدم في كل أموره التنظيمية والتنافسية، وحضور أفضل سلالات الإبل، مؤكدًا أهميته للمملكة والخليج.