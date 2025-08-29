إنجاز طبي جديد في القصيم: استبدال مفصل الركبة بتقنية غير إسمنتية

نجح فريق طبي متكامل في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، بقيادة الدكتور محمد الحسون، استشاري جراحة العظام واستبدال وترميم المفاصل والإصابات الرياضية والمناظير، في إجراء أول عملية نوعية على مستوى المملكة لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية التثبيت غير الإسمنتية.
وأوضح الفريق الطبي أن العملية أُجريت لمريضة خمسينية عانت من خشونة متقدمة واحتكاك شديد في مفصل الركبة اليمنى، حيث تمكّنت من المشي بعد ثلاث ساعات فقط من العملية، وغادرت المستشفى في اليوم التالي بحالة صحية مستقرة.
وتعتمد هذه التقنية الحديثة على إحداث التحام مباشر بين العظم والمفصل الصناعي دون الحاجة لاستخدام الإسمنت الطبي، مما يمنح المفصل ثباتًا طبيعيًا طويل المدى، ويُقلل من المضاعفات، إلى جانب رفع كفاءة المفصل، وتسريع تعافي المريض، وإتاحة خيارات جراحية أسهل مستقبلًا.
وبيّن الفريق أن اختيار المريض لتطبيق هذه التقنية يخضع لمعايير دقيقة تشمل العمر، وكثافة العظم، ومستوى النشاط البدني، والأمراض المصاحبة، ودرجة الاحتكاك، مشيرين إلى أن النتائج الأولية مبشّرة وتفتح آفاقًا أوسع في جراحات المفاصل.
وقد شارك في تنفيذ العملية كل من: الدكتور عبدالمحسن العبدالعالي، استشاري جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية والمناظير، والدكتور شادي عبيد، أخصائي جراحة العظام، والدكتور رأفت رمضان، استشاري التخدير، والدكتور علال بوشيبان، استشاري التخدير، إلى جانب الطاقم الفني والتمريضي.
ويُجسّد هذا الإنجاز حرص تجمع القصيم الصحي على استقطاب أحدث التقنيات الطبية وتوظيف الكفاءات المتخصصة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الخدمات الصحية في المنطقة.