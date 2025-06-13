"الحج والعمرة": ابتداءً من 14 ذو الحجة.. لا تأشيرة عمرة دون توثيق عقود السكن عبر "نسك"

أعلنت وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع وزارة السياحة، أن توثيق عقود الإسكان عبر منصة "نسك مسار" أصبح شرطًا أساسيًا لإصدار تأشيرات العمرة لموسم عام 1447هـ، وذلك بهدف تحسين تجربة الزائر والمعتمر وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.