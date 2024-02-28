"التجارة": 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية

وبيّنت أن الضوابط هي: حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيص لإجراء التخفيضات قبل الإعلان عنها، وإبراز الترخيص ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته عبر مسح "الباركود"، والتزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها، وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار، وإيضاح نسبة التخفيض (من - إلى) بحيث تكون محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك.