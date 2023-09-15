"منتدى الإعلام العربي" يستعين بالذكاء الاصطناعي من خلال "ميّ" للترحيب بضيوفه وتقديم ما يحتاجونه من مساعدة ومعلومات

ويقول محمد سويدان، عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي: "فكرة الاستعانة بـالمساعدة الافتراضية جاءت في ضوء الموضوع الرئيسي الذي يركز عليه منتدى الإعلام العربي هذا العام، وهو أثر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام.. واسم "ميّ" أصله مسماها بالإنجليزية MAI وهو الحرف الأول من "الإعلام" (Media) والأحرف الأولى من "الذكاء الاصطناعي" (Artificial Intelligence) .. كذلك حرف الميم في الاسم هو الأخير في كلمة "إعلام" وحرف الياء، هو الأخير في "الذكاء الاصطناعي"، كما وجدنا أن اسم ميّ من الأسماء العربية ذات الدلالات الجميلة فهو يعني "الغزالة الصغيرة"، وهو ما يناسب هذه التكنولوجيا الناشئة التي تجتاح العالم بسرعة كبيرة".