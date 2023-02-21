بعد 13 عاماً بلا إنجاب.. جراحة طارئة تهدي طفلاً لمريضة أورام بالمدينة

وبيّن تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، أنه تم تقييم حالة المريضة التي أُجريت لها سابقاً عملية تدخل إشعاعي للتخلص من الأورام، وأُجريت لها فحوصات طبية عن طريق الأشعة المغناطيسية، وتبيّن وجود 4 أورام ليفية كبيرة الحجم ما بين 15 - 20 سم، ورغم خطورة الحالة، فقد تكلّلت العملية بالنجاح بفضل الله.