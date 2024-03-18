ارفعوا الحلال من الأودية.. "الحصيني": الحالة المطرية العاشرة تصل ذروتها فجر الثلاثاء

كشف الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني عن تفاصيل الحالة الممطرة العاشرة لعام 1445 هـ والمتوقع أن تصل ذروتها خلال الـ24 ساعة القادمة مع فجر الثلاثاء 9 رمضان.
وتفصيلاً، أشار "الحصيني" إلى ازدياد الحالة الجوية بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، وتكون خفيفة إلى غزيرة وحبات برد مع سيول ونشاط رعدي، وتشمل أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة والقصيم ومنطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض ومحافظاتها الغربية والشمالية: شقراء والمجمعة و ثادق و الدوادمي و مرات و حريملاء والدرعية وضرما ورماح والزلفي والغاط والقويعية.
وتابع: هناك توقعات بجريان السيول - إن شاء الله – وتمتد الحالة إلى الباحة وعسير وجازان وشرق منطقة مكة.. ونصح برفع الحلال من الأودية، والله أعلم.