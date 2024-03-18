ارفعوا الحلال من الأودية.. "الحصيني": الحالة المطرية العاشرة تصل ذروتها فجر الثلاثاء

وتفصيلاً، أشار "الحصيني" إلى ازدياد الحالة الجوية بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، وتكون خفيفة إلى غزيرة وحبات برد مع سيول ونشاط رعدي، وتشمل أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة والقصيم ومنطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض ومحافظاتها الغربية والشمالية: شقراء والمجمعة و ثادق و الدوادمي و مرات و حريملاء والدرعية وضرما ورماح والزلفي والغاط والقويعية.