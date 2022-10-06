بعد مطالبة "الشورى" بزيادة قرض السكن.. خبير لـ"سبق" محذرًا: سيزيد التضخم ويرفع الأسعار

القدرة الشرائية

وتفصيلاً، قال الدكتور الزامل إن زيادة قيمة القروض العقارية ليست الوسيلة المثلى لتمكين المواطن من الحصول على مسكن ميسر يتلاءم مع حدود القدرة الاقتصادية للأسر، موضحًا أن المؤشرات الإحصائية في بعض المدن قد تشير إلى توفر معروض كافٍ من الإسكان، وهو ما يوحي بعدم وجود إشكالية؛ إلا أن هذا المعروض يقع خارج حدود القدرة الاقتصادية للأسرة متوسطة الدخل، فضلاً عن الأسر محدودة الدخل.